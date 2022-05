Meloni, dialogo su presidenzialismo ma oggi non arrivi stop

ROMA, 10 MAG - "Abbiamo presentato una proposta di legge in senso semipresidenziale alla francese ma siamo disponibili a discutere di tutto purchè la maggioranza non voti l'emendamento soppressivo dell'intera proposta per scappare da questo dibattito". Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, parlando fuori Montecitorio a poche ore dal voto dell'Aula sul presidenzialismo. "Se lo faranno, sapremo che Pd M5s e compagnia non vorranno far altro che mantenere un sistema nel quale fare liberamente i loro giochi di palazzo sulla pelle dei cittadini".

