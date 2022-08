Meloni, difesa interesse nazionale ma senza distruggere Ue

ROMA, 25 AGO - "Vogliamo un diverso atteggiamento italiano sulla scena internazionale, ad esempio nei confronti della Commissione Europea. Questo non significa che vogliamo distruggere l'Europa, che vogliamo lasciare l'Europa, che vogliamo fare cose pazze". Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un'intervista pubblicata dal sito di Reuters. "Significa semplicemente spiegare - aggiunge Meloni - che la difesa dell'interesse nazionale è importante per noi come lo è per i francesi e per i tedeschi".

