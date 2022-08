Meloni e Salvini a Messina per i comizi elettorali: «Non è un derby a distanza, prenderemo un caffè». E sul Ponte...

«Non è un derby a distanza, ci siamo detti qualche giorno fa con Matteo che bisogna incrociare le agende. Abbiamo tutti 20 giorni per fare venti regioni, quindi è normale che si possano sovrapporre le date. Penso che ci vedremo con Matteo più tardi, abbiamo in programma di riuscire a prendere un caffè insieme per fare il punto anche su questo. Succede, è normale. Capita di andare in una regione e trovare Matteo, in un’altra Renzi, stiamo tutti facendo lo stesso lavoro è normale che ci si incroci». Sono le parole della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni oggi a Messina con la presenza in contemporanea del leader della Lega, Matteo Salvini, nella Città dello Stretto, dove entrambi hanno voluto spingere sull'ipotesi di avvio dei lavori del Ponte.

Il comizio di Giorgia Meloni

Nel suo comizio elettorale la Meloni ha partlato di diversi temi. Capitolo immigrazione: «Quello che si dice sul blocco navale come atto di guerra è una fake news». «Io penso - ha aggiunto - che la cosa più seria che si possa fare è una missione europea per bloccare le partenze, in collaborazione con le autorità libiche. L’Europa, per esempio, ha trattato con la Turchia sulla rotta dei migranti che arrivavano da Est per fermarla. E non si è capito perché l’Italia sia stata abbandonata sulla rotta Mediterranea. Probabilmente andando in Europa a chiedere una missione per stabilire in Africa chi ha diritto allo status di rifugiato e distribuire solo i rifugiati potrebbe essere prese più seriamente in considerazione della pretesa del governo italiano di fare entrare nel Paese migliaia di irregolari, che le altre nazioni non fanno entrare, e poi chiedere agli altri di prenderseli».

Capitolo elezioni regionali. «La coalizione in Sicilia si compatta su Renato Schifani grazie a Fratelli d’Italia che per il bene dell’unità della coalizione ha fatto un passo indietro con Nello Musumeci che, secondo me, meritava la candidatura». Sugli avversari battuta sul candidato Cateno De Luca: «Non mi preoccupa particolarmente, io penso che questo sia il momento della serietà, competenza, non sono affascinata dai suoi metodi, mettiamola così. Poi, ognuno fa il suo lavoro, e io rispetto tutti i miei avversari. Ma non lo considero particolarmente in partita».

Capitolo Ponte sullo Stretto: «Il Ponte di Messina secondo me è necessario, è una grande opportunità, una grande opera. La nostra è una civiltà che costruiva ponti in dieci giorni, duemila anni fa, non si capisce perché ora ci mettiamo diecimila anni...».

Il comizio di Matteo Salvini

Anche il leader del Carroccio ha affrontato diversi argomenti nel suo discorso. Naruralmente l'immigrazione («non servono i blocchi navali, bastano i decreti sicurezza che rifaremo quando torneremo al governo») ma si è soffermato molto anche sulle infrastrutture parlando del Ponte sullo Stretto: «Ci sono stati troppi anni di chiacchiere, devono partire i lavori perché non è solo l’unire la Sicilia e la Calabria: è lavoro, sviluppo e tutela dell’ambiente, con la pulizia del mare e unire l’Italia all’Europa. Costa più non farlo, che farlo. Con l’Europa che, una volta tanto, ci metterebbe la metà dei soldi che servono».

«Ai siciliani non avere il Ponte - ha aggiunto - costa cinque miliardi di euro l’anno. In anno te lo ripaghi e ti permette di in andare in treno a Roma in poche ore. Certo non basta da solo: servono ferrovie all’altezza, l’alta velocità ferroviaria. Ma senza il Ponte lo sviluppo di Sicilia e Calabria non sarà mai garantito. Quindi chi sceglie la Lega, a Messina come a Reggio, sceglie il sì al Ponte, ma anche ai termovalorizzatori, all’energia nucleare, al lavoro, al futuro. Chi vuole il no può scegliere, ha l’imbarazzo della scelta».

Salvini poi non ha nascosto le sue ambizioni da primo ministro: «Per me sarebbe un onore presiedere il primo consiglio dei ministri» ha detto sul palco. «Il premier chi lo farà? Lo decideranno gli italiani. Lasciamo che gli italiani votino. Chi prende più voti fa il premier» ha poi aggiunto.

