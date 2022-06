ROMA, 13 GIU - "Fossi in loro lo farei". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa a Via della Scrofa, dopo aver chiesto a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi di lasciare il governo.

