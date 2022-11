ROMA, 16 NOV - "Lei mi perdonerà se mi sono occupata di altro, non ho parlato con Gemmato del quale conosco bene la posizione sui vaccini, è anche vaccinato, quando torno in Italia me ne occuperò ma non sono arrivata a Bali per parlare di Gemmato". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa a Bal a chi gli chiede un commento alle parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sul Covid e i vaccini.

