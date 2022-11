Meloni, il Pnrr è un appuntamento che l'Italia non può eludere

ROMA, 24 NOV - "Come ha detto il presidente Mattarella, il Pnrr è un appuntamento che l'Italia non può eludere, una straordinaria opportunità per modernizzare l'Italia: perché le risorse non rimangano sulla carta sono importanti Comuni, Province e Regioni". Così la premier, Giorgia Meloni, in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci. "Il Governo è pronto a fare tutto il possibile per consentire ai Comuni di svolgere il ruolo al meglio. Negli ultimi anni sono stati fondamentali per le opere pubbliche, senza più l'intermediazione delle Regioni: un'innovazione importante ma anche una sfida, e i Comuni hanno bisogno del sostegno dello Stato.

