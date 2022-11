ROMA, 16 NOV - "Con Macron non c'è stato modo per approfondire le vicende che ci riguardano, ma non abbiamo bisogno di arrivare a Bali per parlare di questo, ci siamo concentrati su altro". Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G20, a chi le chiede se abbia avuto un confronto a due con Macron sul dossier migranti, sottolineando che anche altri leader europei non hanno avuto incontri bilaterali tra di loro.

