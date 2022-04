Meloni insiste: «Musumeci è un ottimo governatore, non capisco perché non debba essere ricandidato»

«A me Nello Musumeci pare un ottimo presidente di Regione, è un governatore uscente, quelli uscenti che hanno ben lavorato generalmente vengono ricandidati, non capisco perché questo sia l’unico caso per cui ciò non accade». L'ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni regionali in Sicilia, a margine della presentazione della Conferenza programmatica del partito.

Giorgia Meloni no ha ancora rivelato la strategia sul candidato sindaco a Palermo (ufficialmente in corsa per FdI c'è Carolina Varchi ma si parla anche di una virata per appoggiare Roberto Lagalla), ma ha detto di sentire continuamente Berlusconi chiamato in causa nei giorni scorsi per sciogliere il rebus: «Le interlocuzioni sono in corso».

Sulle elezioni comunali a Palermo «la deadline è naturale - ah poi spiegato - nel senso che a un certo punto c'è una scadenza e bisogna prendere decisioni. Chiaramente cerchiamo di fare il primo possibile, ormai siamo abbastanza vicini alla scadenza elettorale e tutti devono fare campagna elettorale e sapere a quali condizioni. Ora stiamo dilatando i tempi per fare qualche sforzo in più, ma non è che alla fine possiamo non prendere le decisioni. Le prenderemo in tempo utile e se poi non ci sarà corrispondenza nei nostri intendimenti, faremo le nostre scelte».

