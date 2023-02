Meloni, l'incontro a Parigi politicamente sbagliato

ROMA, 10 FEB - "Non è facile per nessuno di noi gestire la questione Ucraina con l'opinione pubblica, quello che noi facciamo lo facciamo perché è giusto ma forse non è la cosa migliore sul piano del consenso. Quello che era giusto era la foto dei 27 con Zelensky, anticipare la compattezza con una riunione a Parigi era politicamente sbagliato. Il tema non era stare nella fotografia e io non ho condiviso" la scelta. Così la premier Giorgia Meloni a Bruxelles sull'incontro all'Eliseo tra Macron e Scholz con Zelensky.

