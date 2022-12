Meloni, l'Italia non sia l'unico porto di sbarco dei migranti

ROMA, 13 DIC - "E' un fatto che esula dal tema dell'immigrazione: serve riconoscere che tutti devono essere messi nelle stesse condizioni. L'Italia non può essere l'unico porto di sbarco". La premier Giorgia Meloni ribadisce,in sede di replica dopo le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, le sue convinzioni in tema di migranti. E torna sui rapporti con i cugini d'oltralpe francesi. "Non vi ha colpito la reazione francese di fronte alla prima nave Ong che sbarcava migranti in Francia? No? Quindi siete d'accordo che l'Italia deve fare per conto dell'Europa quello che tutti gli altri non sono disposti a fare... Ma per me in Ue devono esserci stessi diritti e stessi doveri", ribadisce la premier. "Sapete quante persone entrate in Italia sono state ricollocate in Francia? 38 e 57 in Gemania. Su 94 mila entrate quest'anno in Italia. Questa non è la soluzione che risolve il problema. In cambio di cosa abbiamo ricollocato 38 persone in Francia e 57 in Germania? In cambio della previsione che l'Italia sia l'unico porto di sbarco possibile in Europa", conclude Giorgia Meloni.

