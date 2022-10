ROMA, 25 OTT - "La situazione in Italia non consente di perdere tempo". Così la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera. E' una grande responsabilità" per il governo, aggiunge, e "per chi quella fiducia deve concederla o negarla. E' un momento fondamentale della nostra democrazia a cui non dobbiamo assuefarci. Grazie a chi vorrà esprimersi, qualunque sia la scelta che farà".

