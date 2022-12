Meloni nomina Comitato bioetica, Vescovi presidente

ROMA, 07 DIC - Con decreto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato costituito il Comitato Nazionale per la Bioetica. Lo comunica Palazzo Chigi. A ricoprire la carica di presidente è il Prof. Angelo Luigi Vescovi. I vicepresidenti sono il Dott. Riccardo Di Segni, il Prof. Mauro Ronco, la Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro. Esprimo profonda soddisfazione per la costituzione del Comitato Nazionale di Bioetica". E' il commento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riferisce una nota di Palazzo Chigi. "Nella nomina di questo importante organismo si è tenuto conto dei criteri di pluralismo ideale e professionale, e dell'inclusione di un'ampia varietà territoriale, di esperienze e provenienze. Nel CNB sono stati assicurati la prevista rotazione dei membri, l'equilibrio di genere e le rappresentanze delle aree medica, filosofica, giuridica, delle competenze biotecnologiche e religiose. Formulo al Comitato i migliori auguri di buon lavoro".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA