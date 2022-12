Meloni, non aboliamo l'app18 ma vada ai redditi più bassi

ROMA, 12 DIC - "Non vogliamo abolire" il bonus ai diciottenni per la cultura". Così la premier Giorgia Meloni, in un video sui social per la sua rubrica 'gli appunti di Giorgia', spiegando che "non c'è ragione" che lo riceva "il figlio di un milionario, di un parlamentare, o mia figlia". "Va introdotto un limite al reddito di chi accede a questa misura, e vanno meglio definiti i contenuti e le cose che si possono acquistare con queste risorse e credo anche che occorra lavorare sulle truffe - aggiunge -.Quindi confermo che intendiamo modificare questa norma, senza però togliere queste risorse alla loro destinazione originale, i giovani e la cultura".

