Meloni, pacchia finita? E' tema di posizione in Ue

ROMA, 14 SET - "Quando ho detto 'la pacchia e' finita' parlavo del tema per il quale in Europa non riusciamo a approvare il tetto al prezzo del gas soprattutto con la Germania che ha contratti convenienti con Gazprom. Parlavo del silenzio della sinistra italiana e del Pd. Vorrei una Italia capace di difendere il suo interesse nazionale come fanno Germania e Francia, certamente, all'interno dell'Unione europea. E' un tema di postura quello che pongo. Non è che c'è qualcuno che ha diritto a difendere il suo interesse nazionale e qualcun altro no". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a 'Radio 24'.

