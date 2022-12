Meloni, Pnrr? Importante che le risorse arrivino a terra

TIRANA, 06 DIC - "Condivido le parole del presidente Mattarella. Il governo dall'inizio del suo mandato sta lavorando in maniera incessante sul tema del Pnrr. Chiaramente, sono risorse importanti, particolarmente in una fase come quella in cui ci troviamo ma è importante che queste risorse arrivino a terra. Ci sono una serie di questioni aperte, a partire dall'aumento dei costi delle materie prime". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice Ue-Balcani a Tirana.

