Meloni, poco tempo per la manovra, ma delinea le nostre priorità

ROMA, 29 NOV - "Abbiamo dovuto definire la manovra finanziaria in pochissimo tempo e ciononostante non abbiamo rinunciato a delineare - attraverso le prime misure - una traiettoria nitida e scelte che danno una chiara indicazione su quelle che saranno le priorità della nostra azione". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "La crescita economica - a partire certamente dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo, in particolare in riferimento alla principale delle emergenze che abbiamo di fronte, ovvero il caro energia -, l'attenzione verso chi produce e il rafforzamento del ceto medio, ma anche il sostegno alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, alla difesa del potere d'acquisto dei cittadini e ai redditi più bassi".

