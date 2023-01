Meloni, Ratzinger ci lascia eredità spirituale e intellettuale

ROMA, 05 GEN - "Oggi a San Pietro per dare l'ultimo saluto a Benedetto XVI, Papa emerito. Illuminato teologo che ci lascia un'eredità spirituale e intellettuale fatta di fede, fiducia e speranza. A noi il compito di conservarla e onorarla sempre e di portare avanti i suoi preziosi insegnamenti". Lo scrive la premier Giorgia Meloni su twitter dopo avere partecipato in mattinata, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle esequie solenni per il papa emerito Joseph Ratzinger. Prima e dopo la cerimonia la premier ha avuto scambi di saluti con le autorità presenti, dal presidente della Polonia Andrzej Duda al cancelliere tedesco Olaf Scholz

