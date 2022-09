Meloni sceglie low profile per il primo giorno da vincitrice

ROMA, 26 SET - Un post sui social la mattina e poi uno nel pomeriggio in cui in realtà a scrivere è sua figlia Ginevra: " Cara Mammina sono tanto felice che hai vinto ti amo tanto!". Giorgia Meloni sceglie il low profile per il primo giorno post elezioni. Nessun incontro o riunione, ma un'intera giornata da trascorrere in famiglia con il compagno e la loro bambina. La leader di Fdi non si fa vedere nella conferenza stampa prevista al quartier generale del partito allestito in un hotel nel centro di Roma lasciando che a spiegare gli obiettivi del futuro governo siano i due capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida insieme al responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. Unico contatto con l'esterno è una breve "fuga" da casa per andare a prendere sua figlia. La decisione di stare lontano dai riflettori non le impedisce di mettere mano ai dossier più delicati. Il primo sicuramente è riguarda la composizione della squadra di governo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA