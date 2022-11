Meloni, spero che i comuni italiani siano nostri alleati

ROMA, 24 NOV - "Mi auguro che i comuni italiani siano nostri alleati, rappresentiamo tutti gli stessi cittadini, è un lavoro che possiamo fare insieme: il governo ci sarà, sarà al vostro fianco, perché l'Italia è mesa in una situazione, diciamo, un po' complessa. Ma ha il vantaggio della forza e della creatività dei suoi cittadini e di coloro che li rappresentano. Noi ce la mettiamo tutta, voi anche, se lavoriamo insieme possiamo fare un ottimo lavoro". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, concludendo il suo intervento in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci, in corso a Bergamo.

