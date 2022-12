Meloni,sul Covid serve coordinamento Ue, no alla coercizione

ROMA, 29 DIC - "Ci siamo mossi immediatamente in coerenza con quello che abbiamo chiesto in passato: abbiamo disposto il tampone per tutti quelli che vengono dalla Cina, ma è efficace se viene presa da tutta l'Ue. Per cui abbiamo scritto a Bruxelles. Ci aspettiamo che l'Ue voglia operare in questo senso. Abbiamo bisogno di capire se quello che sta arrivando è coperto dai vaccini o no. Sinora s'è rivelato solo Omicron. In questo momento dovrebbe essere tranquillizzante. Il caso cinese lo dimostra: lavoro su responsabilità e non coercizione". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, aggiungendo anche : "Penso a un osservatorio sul Covid", per il monitoraggio dei dati. La premier spiega di ritenere che la "situazione sia sotto controllo al momento" e di essere convinta che "tamponi e mascherine" siano strumenti utili per combattere l'emergenza attuale.

