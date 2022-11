Meloni, sulla manovra lavoriamo al massimo della velocità

ROMA, 24 NOV - "Sono dispiaciuta di non poter partecipare in presenza, non avrei mai mancato la presenza di persona" in condizioni normali ma "come sapete non siamo in una condizione di normalità: il governo è nato in un periodo particolare per la nascita di un governo, in cui ci sono scadenze molto complesse" come la legge di bilancio sulla quale "stiamo lavorando al massimo della velocità". Lo ha detto Giorgia Meloni all'assemblea dell'ANCI.

