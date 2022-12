Mes: Gelmini,scelta necessaria, rischiamo fare danno a Paese

ROMA, 20 DIC - "Noi riteniamo che l'Italia non possa essere l'unico Paese europeo a non ratificare il MES, riteniamo che una parte di quelle risorse siano indispensabili per garantire una sanità pubblica e soprattutto per liberare risorse sanitarie nazionali e quindi colmare quel vuoto di infermieri e di medici. Io credo che la scelta di investire sul MES sia non solo necessaria ma indispensabile per il diritto alla salute e mi auguro che coloro che si dicono liberali si esprimano a riguardo. Su questo punto si rischia di fare un grande danno al paese, le risorse del PNRR non bastano, le risorse nazionali vanno liberate e il MES è uno strumento che l'Europa mette a disposizione con queste finalità, sarebbe sciocco non approfittarne". Lo dice Mariastella Gelmini, Senatrice e Vicesegretario di Azione, a Non Stop News su RTL 102.5

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA