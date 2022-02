Mes: Meloni, pronti a respingere nuovo tentativo

ROMA, 23 FEB - "Il Ministro Franco ha annunciato che il Governo è intenzionato a riesumare la ratifica della riforma del Trattato del Mes, contro la quale più volte questo Parlamento si è pronunciato in modo contrario. Noi non abbiamo cambiato idea: siamo pronti a respingere con tutte le nostre forze questo ennesimo tentativo di riforma di un Trattato che non fa gli interessi dell'Italia". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA