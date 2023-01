Miccichè sempre più solo all'Ars: anche l'ultimo deputato che stava con lui transita nel gruppo di Fi

Il coordinatore di Fi in Siiclia, Gianfranco Miccichè, perde anche l’ultimo deputato regionale che gli era rimasto a fianco: Michele Mancuso ha deciso di aderire al gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, che fa riferimento al governatore Renato Schifani. «Il grande senso di responsabilità nei confronti di un elettorato e di un territorio che alle scorse elezioni regionali ha fatto una precisa scelta, impone di trovare una sintesi tra quello che è stato garantito

in campagna elettorale e quello che è il mio ruolo di rappresentante dei cittadini all’interno delle istituzioni», dice Mancuso.

Mancuso era il presidente del gruppo parlamentare FI-2, che è stato sciolto sei giorni fa dopo che il numero di componenti era sceso a 3 (per via della scelta di Tommaso Calderone di optare per la Camera), dunque sotto la soglia minima di 4 prevista dal regolamento dell’Assemblea sulla disciplina dei gruppi.

Dopo avere ritirato la richiesta di deroga fatta all’Ufficio di presidenza dell’Ars, Miccichè e Mancuso erano transitati al Misto, mentre Nicola D’Agostino aveva aderito al gruppo di Forza Italia.

«Continuerò a stare dentro Forza Italia, come ho sempre fatto dal lontano 1994, identificandomi con la rappresentanza del governo regionale cui fa capo il presidente Schifani - aggiunge Mancuso - Pertanto, non potendo immaginarmi al gruppo misto, senza bandiere né colore politico, ho deciso di aderire ufficialmente al gruppo di Forza Italia all’Ars».

