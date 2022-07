Migrantes, nuova Italia figlia dei giovani che la scelgono

ROMA, 04 LUG - "Una nuova Italia non potrà che essere figlia della mobilità: giovani che scelgono l'Europa non solo per il lavoro, ma per scrivere una nuova storia familiare, una nuova partecipazione alla vita delle città, una democrazia da costruire e sperimentare": lo ha detto il Presidente della Commissione Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, l'arcivescovo Gian Carlo Perego, concludendo i lavori del convegno "Italia, pensioni e mobilità: storie di partenze e di ritorni", organizzato dall'ente della Cei con l'Inps. "Il nostro paese vive un momento molto delicato e saranno decisivi i passi che saranno compiuti alla luce della dinamica demografica che ci sta condizionando sempre di più e della strutturalità della mobilità, in uscita e in entrata, che condiziona i nostri territori. Per questo diventa essenziale - ha sottolineato mons. Perego - l'analisi e la lettura di questo legame, rendendo ancora più marcata e ufficiale la collaborazione tra l'Inps e la Fondazione Migrantes attraverso una ricerca nazionale che viene annunciata oggi, aprendosi anche ad altre eventuali realtà nazionali ed estere. L'obiettivo è far emergere quanto il contributo dato, ieri come oggi, dalle lavoratrici e dai lavoratori italiani all'estero e dalle attuali pensionate e pensionati rientrati in Italia sia da sempre ricchezza fondamentale in alcune aree del nostro paese, a maggior ragione nel quadro socio-demografico di cui si è parlato. Così come ricchezza inestimabile è il lavoro oggi di cittadini di altre nazionalità che diventano o potrebbero diventare italiani in futuro, restando in Italia o ritornando nei loro luoghi di origine".;

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA