Migranti:Draghi,serve gestione condivisa,equilibrata e umana

ROMA, 23 FEB - "Più volte in passato ho ribadito l'importanza di una gestione condivisa, equilibrata e umana delle migrazioni. Condivisa perché, senza un'assunzione di responsabilità collettiva, l'azione europea non potrà mai essere giusta ed efficace. Equilibrata, perché non basta contrastare i flussi illegali, ma serve curare con attenzione l'accoglienza. E umana, perché non possiamo essere indifferenti rispetto alle sofferenze dei migranti". Così il premier Mario Draghi a Firenze all'Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo.

