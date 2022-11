Migranti, il Pd contro il governo Meloni. Letta: «A Catania scelte contro umanità e diritto»

«Il carico residuale e lo sbarco selettivo. Linguaggio inaccettabile per scelte a Catania ancor più inaccettabili, contrarie ai principi di umanità e alle regole internazionali. #Humanity1». Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter sintetizzando gli attacchi che da ieri il governo Meloni riceve per da tutta l'area Dem e di sinistra per la gestione delle navi ong cariche di migranti soccorsi nel Canale di Sicilia e lasciate a giorni al largo dell'Isola ma solo autorizzate a sbarcare sulla terraferma donna, bambini e fragili.

«Il governo deve rispondere di una gestione inaccettabile. In queste ore a Catania non si stanno seguendo le regole internazionali e nazionali, si sta agendo con procedure che non hanno precedenti nè giustificazione e che sono gravemente lesive dei diritti di persone che hanno la sola "colpa" di essere scappate dall"inferno», ha detto dal canto suo la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani che chiede al ministro Piantedosi di venire in Aula alla Camera a riferire sulle scelte fatte a Catania. «Scelte che sembrano illegittime, in violazione del diritto internazionale e inaccettabili dal punto di vista umanitario».

Anche il segretario regionale del Pd e deputato Anthony Barbagallo è critico: «Non consentire anche lo sbarco dei non fragili dalla Humanity 1 è una decisione arbitraria e contraria alle disposizioni internazionali sul salvataggio in mare che prevedono che i naufraghi devono essere accompagnati nel porto sicuro più vicino. Tutti i naufraghi, non solo alcuni, come stabilito in base a estemporanee decisioni ministeriali».

Anthony Barbagallo al porto di Catania sta seguendo la vicenda assieme al senatore Antonio Nicita e al deputato di Verdi e Sinistra Italiana, Aboubakar Soumahoro. Quest'ultimo hannaunciato che «un pool di avvocati sta seguendo la posizione legale dei 35 profughi rimasti a bordo della nave Humanity 1. Non partiranno, perché sarebbe illegale. Ci stiamo attivando per fare valere la legge e il diritto internazionale».

«Lanciamo un appello al presidente della Repubblica in quanto garante dell nostra Costituzione - ha affermato Aboubakar Soumahoro -: non si può permettere in un contesto democratico che sia l’utilizzo della Carta come un campo da ping pong. Noi non lo consentiremo, mai».

«Chi sbarca in Italia sbarca in Europa - sottolinea - in Europa non si può dire che i confini italiani sono europei, ma poi quando sbarcano naufraghi i confini sono solo italiani. Ma il governo deve uscire anche dalle sue contraddizioni o sta con Orban o dall’altra parte. Salvini è stato tra quelli che non ha sostenuto il cambiamento della Regolamento di Dublino».

«Siamo di fronte - aggiunge - alla caccia alle streghe, gli ebrei ne sanno molto e i neri ne sanno ancora molto, ma soprattutto lo sanno molto bene oggi chi vive processi di discriminazione. La loro colpa è di parlare un’altra lingua, di avere un altro colore e che qui si è deciso di non parlare di bollette, disoccupazione e Mezzogiorno, ma si è deciso di utilizzare l’arma della distrazione di massa utilizzando i corpi degli esseri umani».

Il parlamentare denuncia l’assenza di mediatori culturali e di psicologi a bordo della nave durante l’ispezione.

