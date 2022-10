Milano-Cortina: Sala, con Letizia Moratti ci hanno provato

MILANO, 24 OTT - "Premetto che io non ce l'ho certo con Letizia Moratti, il tema non era un giudizio sulla persona. Però evidentemente ci hanno provato". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dell'indiscrezione emersa ieri sulla nomina di Letizia Moratti ad amministratore delegato della società Milano-Cortina, poi smentita dalla diretta interessata e da Palazzo Chigi. "Ci sono delle regole - ha aggiunto Sala a margine della seduta del Consiglio metropolitano - e vanno rispettate, non esiste che la politica intervenga così senza coinvolgere i diretti interessati che sono gli amministratori locali"

