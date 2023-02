Milleproroghe:stop and go Senato,governo lavora agli emendamenti

ROMA, 01 FEB - Ancora stop and go al Senato sul decreto milleproroghe. Il governo è al lavoro sugli emendamenti al provvedimento. Il pacchetto dovrebbe arrivare domani e - viene spiegato - la giornata sarà poi dedicata a riunioni e interlocuzioni di maggioranza e tra maggioranza e opposizione che portino a un'intesa per un'approvazione in tempi brevi. Il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio - viene spiegato - dovrebbe infatti arrivare orientativamente mercoledì prossimo anche tenendo conto dei successivi impegni dei senatori in vista delle Regionali. Il provvedimento è previsto in Aula a palazzo Madama tra il 14 e il 15 febbraio. Tra i temi che potrebbero entrare nel provvedimento o che potrebbero essere oggetto di riformulazioni il payback sanitario, i balneari e il lavoro agile per i fragili. Probabile - tra le altre cose - che venga dato il via libera alla proroga dei dehors liberi come previsto in un emendamento di FdI che dovrebbe avere un parere favorevole. Le commissioni sono convocate per domani alle 16 per l'esame di alcune ulteriori ammissibilità.

