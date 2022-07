Molinari, Lega farà di tutto per bloccare ius scholae e cannabis

ROMA, 07 LUG - "Per la Lega le priorità sono l'inflazione ed i salari invece il Pd ed M5s vogliono liberalizzare la droga e dare la cittadinanza facile. La prossima settimana faremo tutto quello che è nelle nostre forze per bloccare i due provvedimenti che non hanno nulla a che vedere con l'agenda di governo. Se Pd ed M5s vogliono sfidarci è evidente che non possiamo far finta di nulla". Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera a margine dell'assemblea dei deputati della Lega con Salvini. A chi gli chiede se la Lega farà dunque cadere il governo, Molinari risponde: "Innanzitutto facciamo cadere i due provvedimenti".

