Molinari, per la Lega l'autonomia viene prima

ROMA, 17 GEN - Le riforme del presidenzialismo e dell'autonomia differenziata "vanno di pari passo perché fanno parte entrambe del programma del centrodestra, ma è evidente che per noi l'autonomia viene prima, anche perché ha un iter legislativo più semplice". Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, al termine del confronto sul presidenzialismo con la ministra Casellati, a cui ha partecipato per conto della Lega insieme all'altro capogruppo Massimiliano Romeo e al ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA