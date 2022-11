Moratti, schemi superati, aperta al confronto in Lombardia

MILANO, 17 NOV - "Ho scelto una lista civica e sono appoggiata dal Terzo polo, ma sono aperta a tavoli di confronto concreti sulle diverse tematiche di interessa per la Regione. La mia è una lista aperta al confronto, e credo che in questo momento gli schemi e le etichette politiche siano superate dalla necessità di misurarsi sui contenuti". Così Letizia Moratti, candidata del Terzo polo alle regionali in Lombardia, in un video postato sul suo profilo Facebook. "Porto la mia esperienza al servizio della Regione che amo - ha aggiunto - io ho una mia storia che è liberale e popolare e che si ritrova nella dottrina sociale della Chiesa, caratterizzata da un percorso che cerca di guardare a una crescita che sia inclusiva".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA