Morto Alessio Campione, storico esponente della sinistra palermitana

E' scomparso a Palermo all'età di 70 anni Alessio Campione, tra i protagonisti della scena politica di sinistra a Palermo. A comunicare la notizia della morte è l'amico Fabrizio Ferrandelli: "Grazie dell’amore per la vita e per la politica che ci hai trasmesso, per gli insegnamenti, per averci insegnato a pensare, progettare e a crederci sempre. Hai donato generosamente strumenti e tempo ad una generazione politica, con la pazienza e la lungimiranza di chi sta nel campo per seminare e senza mai preoccuparti di raccogliere per te. La nostra comunità politica è scossa e turbata e ci sono vuoti che nessuno mai riuscirà a colmare".

"In questo momento di grande dolore e di ricordo esprimo la mia vicinanza alla famiglia di Alessio Campione. Campione è stato protagonista della politica palermitana e punto di riferimento per la sua grande libertà ed intelligenza critica", e invece quanto ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

