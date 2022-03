Musumeci: «Basta con le discariche in Sicilia e saremo la regione più green con la centrale a idrogeno»

Dai rifiuti all'energia, sono stati tanti temi toccati dal governatore della Sicilia Nello Musumeci durante il suo intervento al XIII Congresso regionale della Cisl a Taormina sul tema «Esserci per cambiare»

«Vogliamo diventare la regione più verde in Italia - ha detto Musumeci -. In Sicilia faremo un grande centro di produzione dell’idrogeno. Ne abbiamo già parlato col ministro Cingolani. Abbiamo già stipulato un accordo con le Università e i Centri di ricerca. Anche Eni sta lavorando con noi per un progetto di riconversione. Abbiamo raggiunto un’intesa con Terna per creare un centro di eccellenza per giovani universitari e avrà due sedi, uno nella Sicilia Orientale e uno nella zona Occidentale. Terna sta investendo tanto in Sicilia e sta spendendo 4 miliardi e 200 milioni di euro per l’autonomia energetica, che in parte servirà per la Sicilia e in parte per le altre regioni italiane».

Per diventare green bisogna però in qualche maniera eliminare la dipendenza dalle discariche dei rifiuti. «In Sicilia bisogna dire basta con la politica delle discariche - ha detto in proposito il presidente della Regione - . Quando siamo arrivati col mio governo abbiamo trovato nella nostra isola ben 511 discariche e ancora adesso alcune non sappiamo se sono inquinanti e stiamo accertando la situazione. Vogliamo liberare la Sicilia dall’incubo della spazzatura nelle strade».

«La nostra Sicilia - ha aggiunto il Governatore - sta cambiando passo, siamo passati dal 19 al 46 per cento di differenziata e miglioreremo ancora».

