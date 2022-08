Musumeci, dimissioni thrilling: ultime ore per decidere ma alla fine sarà Election Day

La decisione è ormai presa, ma il diretto interessato tiene tutti, e in particolare i suoi avversari politici, sulla corda, come il gatto che gioca con il topo in attesa della zampata finale. L'ipotesi di dimissioni anticipate del Governatore Nello Musumeci circola ormai da giorni a Palazzo Reale, sede dell’Assemblea regionale siciliana, e lui oggi ha annunciato che di dimetterà. Lo ha fatto con un video su Facebook ma prima lo aveva ribadito anche ai suoi assessori, nel corso di quella che potrebbe essere stata l’ultima riunione di giunta prima di andare tutti a casa. Anzi in campagna elettorale, visto che la fine anticipata della legislatura è finalizzata ad accorpare le regionali con le politiche del 25 settembre.

Un election day che, secondo alcuni analisti, consentirebbe di sfruttare anche in Sicilia il traino del prevedibile successo elettorale di Giorgia Meloni, principale sponsor della ricandidatura di Musumeci dopo l’intesa siglata tra il movimento Diventerà Bellissima, fondato dal Governatore, e Fratelli d’Italia.

Un modo insomma per rafforzare il proprio peso elettorale e, nello stesso tempo, giocare d’anticipo rispetto al durissimo scontro politico che si sta consumando nel centrodestra in Sicilia. La coalizione è infatti spaccata sul nome del candidato da opporre alla Dem Caterina Chinnici, designata in seguito al risultato delle primarie alle quali ha partecipato anche il M5s, e all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, da mesi in campagna elettorale.

Il leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè, strenuo oppositore del bis di Musumeci, ha lanciato in pista l’ex ministro azzurro Stefania Prestigiacomo, mentre il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso della sua visita a Lampedusa, ha annunciato che presto sceglierà il nome del suo candidato Governatore.

La questione Sicilia, che ha evidenti refluenze anche sulle regionali nel Lazio e in Lombardia, doveva essere affrontata dai leader nazionali del centrodestra che però, fino ad ora, non hanno ancora trovato un accordo. E intanto nell’isola si consuma l'ennesimo scontro al calor bianco tra Miccichè e Musumeci, con il primo che accusa il Governatore di essere «sleale» nei confronti degli alleati e il secondo che «snobba» per l'ennesima volta il Parlamento regionale, convocato dal presidente dell’Ars «per possibili comunicazioni del presidente della Regione» circa le dimissioni anticipate, facendo sapere attraverso il suo ufficio stampa che domattina sarà a Catania per una inaugurazione.

L’exit strategy di Musumeci, che il 23 luglio scorso aveva annunciato di essere pronto a un «passo di lato» se la sua candidatura fosse risultata «divisiva» per il centrodestra, potrebbe prevedere un seggio sicuro per il Parlamento nazionale o anche un incarico di peso in un ipotetico governo di centrodestra guidato dalla Meloni.

Di sicuro però Musumeci ha deciso di tenere coperte le sue carte fino all’ultimo giorno utile che, secondo alcune interpretazioni normative, scadrebbe domani anche se c'è chi sostiene che il termine potrebbe slittare fino all’8 o addirittura al 11 agosto perchè. la legge elettorale prevede infatti che il decreto di indizione dei «comizi elettorali» venga emesso almeno 45 giorni prima delle operazioni elettorali.

Resta da vedere se il Governatore intenda prendersi tutto il tempo che ha a disposizione per rilanciare o se abbia già deciso di passare la mano.

