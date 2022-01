Musumeci ha deciso: azzeramento della giunta dopo l'ok all'esercizio provvisorio

L’azzeramento della giunta avverrà dopo il via libera all’esercizio provvisorio. E’ questo che avrebbe deciso il presidente della Regione Nello Musumeci nel corso della giunta convocata questa mattina, dopo il voto di ieri pomeriggio all’Ars dei tre delegati "grandi elettori" per l'elezione del presidente della Repubblica, in cui è risultato terzo. Lo si apprende da fonti vicine al governo regionale.

Nel corso di una diretta Facebook, ieri sera, Musumeci ha annunciato l'intenzione di non voler dimettersi, come in un primo momento era circolato, ma di voler azzerare la giunta dopo il voto per i grandi elettori del Capo del Stato che manda in frantumi la coalizione di centrodestra che sostiene questo governo e che è già sfaldata da tempo perché un pezzo non condivide la scelta del governatore di ricandidarsi.

