Musumeci su crisi Ucraina: «Che il Mediterraneo torni ad essere zona di pace»

Anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci interviene sulla crisi in Ucraina e sul rischio guerra in quella zona. «Sulla crisi ucraina mi unisco all’appello sulla de-escalation lanciato in queste ore da Giorgia Meloni. Da presidente della Regione di confine a Sud dell’Europa, la Regione che ospita il più importante insediamento Nato in Italia e che vede il proprio mare oggi, come mai prima, al centro di operazioni militari, ritengo che l'appello al rispetto delle regole del diritto internazionale vada raccolto e interpretato con forza dal governo italiano, che deve ribadire non solo la propria collocazione atlantica ma che deve auspicare un ruolo che l’Europa non ha mai voluto esercitare: presidiare il Mediterraneo, che deve tornare ad essere un mare di vita e di pace».



