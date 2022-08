Musumeci tra amarezza e orgoglio: «Chi verrà dopo alla Regione troverà carte in regola»

Presidente della Regione Nello Musumeci, cosa l’ha spinta a candidarsi al Senato dopo questi anni di governo in Sicilia?

«Dopo Ferragosto, definita la designazione di Schifani, mi chiama al telefono Ignazio La Russa e mi passa Giorgia Meloni: “Nello, ti vogliamo con noi a Roma. Qui al Senato puoi mettere a disposizione la tua esperienza e puoi continuare a servire la tua Isola”. Ho ringraziato del grande onore e della fiducia. È stata una piacevole sorpresa, perché non avevo mai, dico mai chiesto ai vertici di Fratelli d’Italia un posto in lista alle Politiche, né per me né per le persone a me più vicine. La confluenza di Diventerà Bellissima non prevedeva una contropartita, come spesso accade in giro. Ma era il naturale epilogo di una comunità regionale autonomista che, dopo un lungo e appassionato confronto interno, ha scelto una forza politica nazionale e si è riconosciuta nei valori e negli obiettivi di Fratelli d’Italia. Chi pensava al baratto elettorale è rimasto deluso».

C’è rammarico da parte sua per non aver proseguito con il secondo mandato?

«Amarezza, solo amarezza. Mi inorgoglisce che chi verrà dopo di me troverà una Regione con le carte in regola, rispetto alle macerie morali e materiali che ho trovato io».

