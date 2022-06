ROMA, 30 GIU - "Questa nostra mozione mostrerà chi in Parlamento è green sul serio e non solo a parole. Sfido Enrico Letta a un confronto affinchè possa spiegare agli italiani in che modo, senza il nucleale, possiamo raggiungere l'obiettivo prioritario delle emissioni zero". Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, alla conferenza stampa "Nucleare, sì grazie", al Senato.

