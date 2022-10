Governo Meloni: Musumeci ministro per il mare e per il Sud, Urso allo Sviluppo Economico

L’ex presidente della Regione Nello Musumeci è stato indicato dal premier Giorgia Meloni quale ministro per il mare e per il Sud. Il nome di Musumeci, che lo scorso 25 settembre, è stato eletto al Senato, circolava da qualche giorno e oggi l’indiscrezione ha trovato conferma. Un altro ministro di fatto siciliano è Adolfo Urso che dopo la parentesi al Copasir, sarà ministro dello Sviluppo economico e del Made in Italy. Urso è nato a Padova ma da genitori di Acireale.

Il governo giurerà domani mattina alle 10 al Quirinale. Poi, secondo la Costituzione, avrà dieci giorni di tempo per presentarsi in Parlamento per il voto di fiducia. Ma nel frattempo, ricevuto l’incarico, Giorgia Meloni ha i poteri propri del presidente del Consiglio.

LA LISTA DEI MINISTRI. Ventiquattro ministeri, uno in più del governo Draghi. Ma cambiano alcune deleghe e i nomi di alcuni dicasteri: lo Sviluppo economico diventa il ministero delle Imprese e del Made in Italy, quello della Transizione ecologica si chiamerà Ambiente e sicurezza energetica, le Politiche agricole cambiano in Agricoltura e sovranità alimentare e al ministero dell’Istruzione viene aggiunta la dicitura «del merito». Le politiche europee tornano a essere un ministero e includeranno anche la Coesione territoriale e il Pnrr mentre il ministero del Sud sarà anche ministero del Mare e a quello della Famiglia si aggiunge la natalità. E’ il nuovo schema di governo annunciato dal presidente del Consiglio incaricato Giorgia Meloni dopo avere accettato l’incarico al Quirinale. Come sottosegretario alla presidenza del ConsIglio, Meloni ha annunciato che indicherà Alfredo Mantovano.

Ecco la lista dei ministri:

AFFARI ESTERI: Antonio Tajani che sarà anche vicepremier

INTERNO: Matteo Piantedosi

GIUSTIZIA: Carlo Nordio

DIFESA: Guido Crosetto

ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti

IMPRESE E MADE IN ITALY: Adolfo Urso

AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE Francesco Lollobrigida

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA: Paolo Zangrillo

INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI: Matteo Salvini che sarà anche vicepremier

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Marina Calderone

ISTRUZIONE E MERITO: Giuseppe Valditara

UNIVERSITA' E RICERCA: Anna Maria Bernini

CULTURA: Gennaro Sangiugliano

SALUTE: Orazio Schillaci

TURISMO: Daniela Santanché

Ministeri senza portafoglio:

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Luca Ciriani

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Gilberto Pichetto Fratin

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE: Roberto Calderoli

SUD E MARE: Sebastiano Musumeci

SPORT E GIOVANI: Andrea Abodi

FAMIGLIA, NATALITA' E PARI OPPORTUNITA': Eugenia Roccella

DISABILITA': Alessandra Locatelli

RIFORME: Elisabetta Casellati

AFFARI EUROPEI, COESIONE TERRITORIALE E PNRR: Raffaele Fitto

