ROMA, 17 MAR - Sì dell'Aula della Camera al decreto legge varato dal governo per far fronte all'emergenza determinata dal conflitto in Ucraina. Il testo, che passa al Senato, è stato approvato a Montecitorio con 367 voti a favore, 25 contrari e 5 astenuti.

