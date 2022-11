ROMA, 08 NOV - Via libera della commissione speciale della Camera al decreto aiuti ter. M5s, Pd e Terzo polo si sono astenuti. Il gruppo delle Autonomie ha votato a favore. Il testo è atteso giovedì in Aula alla Camera per poi passare all'esame del Senato dove è atteso l'ok definitivo.

