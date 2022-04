Oltre 350 magistrati al campionato nazionale calcio a otto

PERUGIA, 20 APR - Oltre 350 magistrati provenienti da 17 distretti parteciperanno dal 21 al 25 aprile presso i campi di calcio dell'antistadio dello stadio "Renato Curi" di Perugia al campionato nazionale di calcio a otto. Il torneo, autofinanziato dai partecipanti e con il patrocinio dell'Anm e della locale Figc-Lega nazionale dilettanti, prende quest'anno il titolo "Legalità - mettiti in gioco". Venerdì, dalle 17 alle 19, si terrà un incontro sul tema "Si allo sport no alla guerra", presso la sede della locale Figc-Lnd con gli studenti del "Centro internazionale Montessori" di Perugia, della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" e del liceo ad indirizzo sportivo "Mazzatinti" di Gubbio. Verranno proiettati dei filmati preparati dagli studenti sul tema della legalità e ci sarà un saluto del presidente del comitato organizzatore della marcia della Pace Perugia-Assisi. Inoltre interverranno dei magistrati per illustrare le esperienze pluriennali di educazione alla legalità nelle scuole, coi docenti e con gli studenti. Il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto all'associazione Dynamo camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA