Open:da Pd ok a relazione giunta su conflitto attribuzione

ROMA, 22 FEB - Il Partito Democratico in Aula al Senato voterà a favore della relazione della Giunta per le Immunità, sul conflitto di attribuzione contro i Pm fiorentini per il caso della Fondazione Open, che vede coinvolto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, indagato per finanziamento illecito. Lo si apprende al termine dell'ufficio di presidenza del gruppo dem in Senato. M5s invece darà voto contrario. Secondo la relazione della Giunta i messaggi scambiati su Whats App nel 2018, quando Renzi era senatore, vanno considerati come fossero corrispondenza: per questo i magistrati avrebbero dovuto chiedere preventiva autorizzazione prima di acquisirli.

