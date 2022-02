Open:Renzi,faccio battaglia di civiltà giuridica

ROMA, 23 FEB - "Ieri il Senato ha votato per sollevare un conflitto di attribuzione con la Procura di Firenze per il mancato rispetto della Costituzione. Questa decisione, presa a larga maggioranza, non riguarda la mia posizione: non chiedo l'immunità parlamentare. Chiedo di rispettare il principio per cui la legge è uguale per tutti, anche per i PM fiorentini. È una battaglia di civiltà giuridica e di difesa della politica. Questa battaglia non mi conviene ma è giusta e sacrosanta. E ho giurato a me stesso che non avrei mai rinunciato a fare una battaglia giusta solo perché non conviene". Così il leader Iv Matteo Renzi nella sua enews.

