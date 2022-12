Opposizioni all'attacco del governo Schifani. Il Pd: «Flop annunciato». M5s: «Approssimativo»

E’ scomparso l’articolo più importante, sui 200 milioni in arrivo dall’accordo Stato-Regione, dal disegno di legge delle variazioni di bilancio approvato stamattina dalla commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana. La norma arrivata in Aula oggi pomeriggio prevede soltanto l’accantonamento di poco più di 68,5 milioni di euro, da utilizzarsi "per il ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei Conti di sospendere la parifica del rendiconto della Regione per il 2020". Il governo regionale, infatti, in commissione bilancio, con un emendamento soppressivo, ha stralciato dal disegno di legge originario la norma con cui si recepivano i 200 milioni, frutto dell’accordo tra il ministero dell’Economia e Finanza, guidato da Giancarlo Giorgetti, e il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. "Lo abbiamo soppresso - ha spiegato in Aula Marco Falcone, assessore all’Economia - perché ancora la manovra nazionale non è stata approvata".

Pubblicità

Le opposizioni però vanno all'attacco del governo Schifani per lo slittamento della manovra prima e dell'esercizio provvisorio poi. Dal Pd al M5s salgono le voci di protesta che parlando di disastro e di approssimazione.

«Un aggettivo per definire questo governo? Approssimativo. Approssimativo in tutte le fasi dell’accordo con lo Stato - afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.: dal viaggio a Roma, al trattamento riservato al Parlamento, alla scrittura di queste norme. Con l’apoteosi della rinuncia a una somma che non è nemmeno in grado di quantificare, quando, prima di muoversi, in assurda autonomia, avrebbe dovuto conoscerla nel dettaglio. A questo punto ci chiediamo in che mani siamo finiti?».

«Considerato - continua De Luca - che questo governo rivendica continuità con l’esecutivo pessimo di Musumeci non ci meravigliamo di questo disastroso percorso che preannuncia tempi non buoni per i siciliani. L’assessore Falcone porti a conoscenza dell’aula le carte e i risultati prodotti dal tavolo tecnico tra Stato e Regione sul tema e ci consenta di valutare l’operato del precedente e di questo governo regionale invece di andare a tentoni, firmando accordi alla cieca e informi il parlamento di quanto sta accadendo. Schifani a inizio legislatura aveva garantito che soprattutto nelle questioni più delicate avrebbe aperto un confronto schietto e leale col Parlamento e invece, in un’occasione importante come questa, ha snobbato l’aula, senza nemmeno la copertura di una delibera di giunta, e quindi della sua stessa maggioranza. Ad oggi ci sono tutte le premesse di fare peggio dei precedenti esecutivi, ed è quanto dire».

Il Pd invece parla di «cronaca di un flop annunciato». «Eravamo pronti ad approvare l’esercizio provvisorio - spiega Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars - ma alla prova dei fatti il governo Schifani è riuscito a fare peggio di quanto ci aspettassimo. La Sicilia chiuderà l’anno senza alcuna manovra economica, senza esercizio provvisorio ed inizierà il nuovo anno nella più restrittiva delle condizioni finanziarie: la gestione provvisoria, in pratica la regione potrà pagare solo le spese strettamente obbligatorie. Il governo Schifani, insomma, aveva annunciato di partire in quarta ed invece ha messo la retromarcia».

«È stato un gioco al ribasso per la Sicilia e rappresenta uno schiaffo al principio "leale collaborazione" tra Stato e Regione», conclude

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA