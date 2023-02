Orlando, se Pd troppo moderato lascia spazio al M5s

ROMA, 17 FEB - "Penso che si sia imboccata una via di mezzo che non ha aiutato. O si faceva una costituente - e si poteva anche fare scegliendo un gruppo dirigente provvisorio - oppure si poteva andare subito alla scelta di un leader e rimandarla. Avere associato questi due momenti non è stata una scelta particolarmente felice". Lo afferma il deputato del Pd Andrea Orlando, in un'intervista a 'Fanpage.it' rispondendo alla domanda se il congresso costituente del Partito Democratico sia servito a rinascere. "Fatto sta - aggiunge - che oggi resta sul tavolo l'esigenza di un ragionamento sull'identità, sulla natura, su un posizionamento del Partito Democratico". Ribadendo di sostenere la candidatura di Elly Schlein, Orlando spiega: "dico Schlein perché sono convinto che in questo momento sia necessario rispondere a un rischio, quello che il nostro partito sia avvertito come un partito che si sposta su una posizione più moderata. Questo lascerebbe un grande spazio al Movimento 5 Stelle. Superato questo scoglio, potremo discutere di come ricostruire un campo, di come far sì che il Pd torni pienamente il baricentro di una coalizione".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA