ROMA, 07 APR - La prossima settimana sono previsti incontri con i leader dei partiti del centrodestra di governo. Lo riferisce Palazzo Chigi che spiega "nessuno pagherà più tasse. Il governo non tocca le case degli italiani. E lo stesso sarà per gli affitti e per i risparmi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA