Pace: Yunus, non ci chiediamo perché avvengono guerre

TORINO, 06 NOV - "Parliamo della guerra. Non ci chiediamo perché le guerre avvengono. Siamo in un arsenale che produce armi, il ruolo lo gioca l'industria militare stessa nelle guerre e le nostre ambizioni personali portano a quello: dobbiamo affrontare queste questioni, tornare indietro e costruire una civiltà basata sull'amore e non sulla guerra. Queste sono le questioni che Ernesto ha affrontato in questi anni". Ad affermarlo è stato il premio Nobel per la Pace 2006, Muhammad Yunus, economista e imprenditore, inventore del moderno microcredito, in visita al Sermig (Servizio missionario giovani) Arsenale della Pace a Torino, accolto dal fondatore, Ernesto Olivero. Yunus è a Torino in vista del Global Social Business Summit, che ha fondato nel 2009 e che si terrà da domani per la prima volta a Torino.

