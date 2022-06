Palermo: caos seggi, centinaia di scrutatori bloccati da 8 ore

PALERMO, 12 GIU - Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono sede di seggio elettorale. Dalle sezioni dove manca il presidente, per via delle rinunce che stanno creando un caos, nessuno ha potuto allontanarsi in attesa della nomina del sostituto. Malumori e disagi vengono segnalati in tante sezioni rimaste aperte: gli scrutatori erano stati convocati, come nelle altre dove tutto è andato per il verso giusto, alle 16 di ieri e le operazioni preliminari dovevano durare al massimo 4 ore. E invece rimangono bloccati.

